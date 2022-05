In 9 mai 2022 se implinesc 77 de ani de la incheierea in Europa a celui mai mare conflict militar din istoria lumii. La 9 mai este marcata Ziua Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-al Doilea Razboi Mondial, reprezentand semnarea actului de capitulare neconditionata a Germaniei naziste, fapt care a dus la incheierea in Europa a celui de-al Doilea Razboi Mondial. Ziua Victoriei este marcata in data de 9 mai in tarile din Europa de Est, intre care si Romania, in statele care au apartinut fostei URSS sau fostei Iugoslavii. In schimb, Marea Britanie, Franta, Slovacia, Cehia, Norvegia, Tarile…