De ce America își aduce aproape un fost dușman Vietnamul, fost inamic al SUA, iși va imbunatații relațiile cu Washingtonul – o decizie inchegata in fața agresivitații Chinei in regiunea Asia-Pacific. Președintele Joe Biden va semna un „parteneriat strategic cuprinzator” cu Vietnamul, potrivit oficialilor americani, in cadrul vizitei la Hanoi. Desemnarea simbolica, dar importanta a parteneriatului, care vine dupa ani de lobby din partea […] The post De ce America iși aduce aproape un fost dușman first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

