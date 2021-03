Pe 8 martie, in SUA, a avut loc gala International Woman of Courage, eveniment anual ce are ca scop premierea femeilor care ocupa funcții de conducere importante, care contribuie prin activitațile lor la bunastarea societații și pentru cele ce lupta pentru susținerea drepturilor omului și a egalitații intre sexe. Prima Doamna a Americii, Bill Biden (69 de ani), a participat la acest eveniment și s-a prezentat intr-o ținuta care a atras pe loc atenția publicului.