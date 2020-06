Stiri pe aceeasi tema

- Vremea de vara va incepe abia de la mijlocul lunii iunie. In prima saptamana va continua sa ploua, iar temperaturile vor fi mai scazute. Va mai ploua din nou in jurul datelor de 8 iunie, respectiv 19 iunie. Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani:…

- Romanii care așteapta venirea caldurii și incalzirea temperaturilor mai au ceva de așteptat. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza valabila pentru urmatoarele doua saptamani. Finalul lunii mai va fi caracterizat de temperaturi mai scazute decat media perioadei, iar…

- Urmatoarele doua saptamani vor fi caracterizate de o vreme cu alternante termice, precum si de perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in majoritatea regiunilor, reiese din prognoza publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), valabila pentru perioada 25 mai – 7 iunie. In…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Meteorologii anunta vreme frumoasa pentru perioada 11 – 24 mai, in care zilele calde, cu temperaturi de pana la 29 de grade, vor alterna cu cele normale pentru aceasta perioada sau chiar racoroase, se arata in prognoza pentru urmatoarele doua saptamani, publicata luni de…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 18 mai. Temperaturile vor fi mai coborate decat de obicei in urmatoarele doua saptamani. Și precipitațiile vor fi puține. Se mai incalzește ușor dupa data de 10 mai. In județul Alba, temperaturile…

- METEO: In urmatoarele 4 saptamani, vremea va fi frumoasa și va continua sa se incalzeasca. Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Astfel, in saptamana 13.04 – 20.04.2020, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice acestei…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru perioada 23 martie-5 aprilie. Potrivit ANM, dupa zapezile insoțite de vijelii de la inceputul acestei saptamani, vremea se va incalzi treptat ajungand la temperaturi normale pentru sfarșitul lunii martie și inceputul lunii...

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 19 aprilie, cand va fi Paștele ortodox. Dupa frigul și ninsorile din aceasta saptamana, se mai incalzește și vor mai fi doar perioade de ploaie. In județul Alba, temperaturile vor crește…