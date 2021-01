Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, s-a scufundat marti intr-o piscina cu apa rece ca gheata pentru a celebra Botezul lui Iisus Hristos, in pofida avertismentelor autoritatilor sanitare si religioase in legatura cu pandemia de COVID-19, relateaza EFE, AFP si RBC, potrivit Agerpres. Intr-o inregistrare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat inceperea vaccinari in masa a populatiei Rusiei impotriva Covid-19, incepand de saptamana viitoare. Putin considera ca vaccinul produs de țara sa este „cel mai bun”, scrie agerpres .„Cer lansarea unei vaccinari in masa a intregii populatii incepand de saptamana…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a felicitat joi compatriotii cu ocazia Craciunului sarbatorit la 7 ianuarie de catre ortodocsii de rit vechi, sarbatoarea religioasa cea mai importanta in Rusia, dupa ce a participat miercuri seara la slujba de la miezul noptii intr-o mica biserica construita in secolul…

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, a promulgat o lege, publicata ieri, care ii va oferi imunitate juridica pe termen lung, potrivit Agerpres . Vladimir Putin si familia sa, conform prevederilor acestei legi, sunt protejati in fata inculparii si urmaririi penale chiar si dupa ce presedintele isi va…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a cerut joi Washingtonului sa extinda cu un an tratatul bilateral de dezarmare nucleara New START, pana in februarie 2022, transmite Reuters. Seful statului rus a facut aceasta solicitare in conferinta sa de presa anuala - de aceasta data online in contextul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi, in cadrul conferintei sale de presa anuale, ca inca nu s-a vaccinat cu vaccinul rus impotriva COVID-19. Acesta a asigurat ca va face acest lucru atunci cand va fi posibil pentru categoria sa de varsta, potrivit Reuters. „Sunt un om care respecta corect…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca nu vede motive pentru deschiderea unei anchete in Rusia asupra otravirii opozantului Aleksei Navalnii, victima a unui presupus atac cu agent neurotoxic in vara, relateaza AFP.„Daca o persoana a fost aproape sa moara, asta nu inseamna ca trebuie deschisa de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a initiat un proiect de lege prin care sa i se ofere posibilitatea de a deveni senator pe viata, cu imunitate juridica si avantaje de stat, in cazul in care s-ar vedea nevoit sa renunte la biroul sau de la Kremlin.