De astăzi – liber la imunizare, fără programare, în toate centrele de vaccinare In Prahova, pe data de 6 mai s-a inregistrat un record de persoane imunizate in 24 de ore Nicoleta Dumitrescu In toate centrele de vaccinare din țara, inclusiv din Prahova, incepand de astazi s-a dat liber la imunizare, administrarea serului urmand sa se faca fara programare, prin prezentare directa a doritorilor cu actul de identitate. Acest lucru se va putea realiza insa in limita capacitații centrelor și a dozelor disponibile, cu respectarea unor reguli stricte, in funcție de varsta. Prin aceasta masura, Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 54.713 doze de ser, dintre care 42.198 – Pfizer BioNTech, 4.243 – Moderna si 8.272 – AstraZeneca, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP, prin…

- • De ieri a fost activata harta interactiva a centrelor in care se poate face imunizarea N. Dumitrescu Autoritațile de la nivel central implicate in campania de imunizare impotriva noului virus au anunțat ca au adus imbunatațiri in procesul de inscriere pe lista persoanelor care doresc sa se vaccineze.…

- 59.108 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, arata datele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul este in crestere fata de marti, 23 martie, cand au fost vaccinate 58.062 de persoane. Din cele 59.108 de persoane…

- 44.417 persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, potrivit cifrelor anunțate duminica de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul persoanelor imunizate este in scadere cu peste 6.480 fața de ziua precedenta. Din cele 44.417…

- 51.925 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, potrivit cifrelor anunțate joi de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Cifra este in scadere fața de ziua precedenta, cand au fost imunizate aproape 55.000 de persoane. Din…

- 27.944 de persoane au fost vaccinate impotriva noului coronavirus, in ultimele 24 de ore, potrivit bilanțului transmis sambata de CNCAV. Cifrele sunt in scadere fața de zilele precedente. In scadere sunt și reacțiile adverse in urma administrarii serului, cele mai multe fiind inregistrate la vaccinul…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea anti-Covid-19 (CNCAV) a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 37.000 de persoane, din care 6.812 cu serul AstraZeneca, a carui administrare in Romania a inceput luni, anunta news.ro . Potrivit CNCAV, in ultimele 24…

- • Pentru administrarea acestui vaccin, in Prahova vor fi deschise șase cabinete N. Dumitrescu Potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, din data de 15 februarie va incepe imunizarea cu vaccinul AstraZeneca. Așa cum s-a anunțat ieri, la nivel…