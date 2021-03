Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali focșaneni au aplicat amenzi de 2000 lei persoanelor care locuiesc in modulele familiale de pe strada Tisa. Sancțiunile au fost aplicate in urma control al Poliției Locale efectuat in perioada 22-24 februarie. Este vorba despre modulele puse la dispoziție de Crucea Roșie Vrancea pentru…

- Dezbatere cu numar record de participanți la Primaria Bistrița. In jur de 100 de persoane și-au manifestat dezacordul fața de un PUZ discutat astazi. Marul discordiei este un plan urbanistic zonal, care prevede construirea unui bloc cu șase etaje pe strada Ion Caianu. Aproape 100 de bistrițeni au vrut…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 16.01.2021: cazuri confirmate pozitiv – 6.947; cazuri vindecate și externate –5.202; in carantina la domiciliu – 405 persoane; in carantina instituționalizata – 2…

- Prima luna din 2021 le va aduce mai putini bani politistilor locali din municipiul Buzau. Inca din decembrie, primarul Constantin Toma a anuntat ca, in ianuarie 2021, politistii vor munci doar patru zile pe saptamana, dar vor incasa si mai putini bani. Concret, salariile a 376 de politisti locali vor…

- Li s-au descarcat bateriile și le-au „reincarcat” in miez de noapte… Intr-un carucior… Cu care… au plecat… Polițiștii locali, aflați in patrulare aseara, in jurul orei 22.00, au observat doi indivizi care impingeau un carucior pe strada Munteniei din zona Mehala. Cei doi aveau cinci baterii auto despre…

- 708 controale au fost desfașurate de polițiștii locali din cadrul Biroului Protecția Mediului. 1.095 de coșuri stradale au fost monitorizate, iar 64 de depozite abandonate, pe domeniul public, au fost identificate. De asemenea, la locurile de joaca au fost efectuate 166 de verificari pentru a se constata…

- „Lupta continua. Suntem solidari. Doneaza sange. Salveaza vieți!”, acesta este motto-ul Campaniei de donare de sange voluntara a polițiștilor de frontiera, se anuța intr-un comunicat de presa al Direcției Poliției de Frontiera. Timp de doua zile, pe 3 și 4 decembrie, angajații Poliției de Frontiera…

- In saptamana 24.11.2020 – 01.12.2020, politistii locali din cadrul Biroului Protectia Mediului-Direcția Poliția Locala au derulat mai multe acțiuni la nivelul municipiului Baia Mare. In acest sens, au fost desfașurate 508 controale la platformele de colectare a deseurilor menajere, iar 552 de coșuri…