- „Toate Drumurile” reprezinta o confesiune sincera a tot ceea ce simțim și traim in mod inedit atunci cand iubim persoana potrivita. Daca liniștea și echilibrul ni le putem imagina sub forma unei insule, atunci noi suntem doar niște naufragiați ai iubirii in cautarea drumului care sa ne aduca impreuna.…

- Wrs intra in selecția naționala a concursului Eurovision 2022 cu melodia „Llamame”. Sunetul lui wrs este recunoscut ca fiind exotic și vibrant, incat sa te faca sa dansezi la fiecare play. Cantecul „Llamame” intra in aceeași categorie, iar acesta energie aparte a muzicii lui wrs este atuul pe care…

- HBO Max, platforma de streaming premium a WarnerMedia, se lanseaza pe 8 martie 2022 in Romania și va inlocui HBO GO. HBO Max ofera o lume a entertainmentului de inalta calitate de la branduri iubite precum Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals și multe altele. Noul abonament lunar HBO…

- Cabron, una dintre cele mai importante voci ale hip-hop-ului din Romania, revine in 2022 cu o premiera pentru industria muzicala printr-o colaborare neașteptata cu artista momentului, Theo Rose. Cei doi artiști reușesc sa formeze o echipa perfecta, completandu-se reciproc in noul single „Fructul Interzis”,…

- In urma cu doua saptamani, The Motans a lansat cea mai sincera și autentica scrisoare de dragoste pe care mulți dintre noi am fi vrut sa o scriem. Vorbim aici de piesa „In Golul Tau” ce astazi este coloana sonora a multor cupluri. Astazi, scrisoarea trimisa acum doua saptamani, se transforma in film…

- „Crazy VALORANT” este o colaborare mult așteptata dintre cei doi artiști. Atat Killa Fonic, cat și Roxen sunt doua dintre cele mai recunoscute voci din Romania, dar și din spațiul internațional. Roxen se bucura de un hit in Rusia și CIS prin piesa „Money Money”, care momentan este pe locul #7 al difuzarilor…

- Alessiah a inceput anul 2021 cu melodia „Darling”, iar acum, la finalul anului, lanseaza o versiune inedita a piesei, alaturi de ATL, un artist originar din Mexic – “Estas Tu (Darling)”. Noua varianta a piesei conține versuri in limba spaniola de la ATL, dar și o parte in limba spaniola de la Alessiah,…

