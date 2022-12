Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici s-a clasat pe locul 2 in finala probei de 200 de metri liber, de la Campionatele Mondiale in bazin scurt de la Melbourne. Cele mai importante probe in care au fost implicați tinerii-fenomen David Popovici și Robert Glința au putut fi vazute exclusiv pe platforma AntenaPLAY

- David Popovici a obținut medalia de argint in proba de 200 de metri liber la Campionatele Mondiale in bazin scurt din Australia. Calificat cu al șaselea timp in finala, Popovici a reușit o cursa foarte buna in finala și a obținut prima medalie la intrecerile de la Melbourne. Medalia de aur a fost cucerita…

- Sportivul roman David Popovici s-a clasat pe locul patru in finala probei de 100 m liber, joi, la Campionatele Mondiale de inot in bazin scurt (25 metri) de la Melbourne, cu timpul de 45 sec 64/100.

- Campionatele Mondiale de natatie in bazin scurt (25 m) incep marti, 13 decembrie, in Australia, iar Romania are trei sportivi la start: David Popovici (antrenor Adrian Radulescu; 100 m, 200 m, 400 m liber), Robert Glinta (antrenor Luka Gabrillo; 50 m, 100 m, 200 m spate, 100 m liber) si Andrei Anghel…

- David Popovici, multiplu campion european și mondial la natație, se pregatește de Melbourne, acolo unde vor avea loc Campionatele Mondiale in bazin scurt (13-18 decembrie). David nu este incantat de cursele pe distanțe scurte, de aceea multiplul campion mondial și european in varsta de 18 ani nu și-a…