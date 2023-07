Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un portret realizat de cotidianul spaniol El Pais la București, David Popovici vorbește despre discrepanța intre cei bogați cei saraci pe care a observat-o in Capitala, dar și despre cum dorește sa iși foloseasca imaginea pentru a face bine. Cum definește fericirea tanarul campion mondial?David…

- Continue reading Motivul uluitor pentru care David Popovici a ales sa studieze in Romania. „Multa opulența, mulți oameni fara adapost și mulți oameni bogați care se lauda cu banii lor. Vezi mai multe supermașini in București decat in Milano” at Info real.

- Victima teribilului accident de circulație care a avut loc marți pe E85, in Ialomița, e parintele Tanasache Atanasie Costea. Mașina condusa de preot a fost strivita sub o cisterna și tarata zeci de metri printr-un lan de porumb.Vestea morții preotului a fost data de basilica.ro, site-ul Patriarhiei…

- David Popovici, inotatorul roman in varsta de 18 ani, a anunțat ca a fost admis la facultate in București și a dezvaluit ce specializare a ales sa urmeze. Deși a avut ocazia de a parasi țara pentru a studia cu bursa in Statele Unite ale Americii, David Popovici a ales sa ramana in Romania și a fost…

- David Popovici, multiplul campion al Romaniei la inot, a anunțat, pe rețelele de socializare, la ce facultate va incepe cursurile din toamna. A ales un domeniu care il ajuta in cariera sa sportiva. David Popovici, intre sport și psihologie David Popovici a dat vestea pe rețelele de socializare. El va…

- „Oficial, din toamna voi fi student la Universitatea din București. Am ales Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE) a Universitații din București pentru ca simt ca am o inclinație spre acest domeniu și pentru ca știu ca cel mai bun mediu de formare este cel in care ai familia și prietenii…

- David Popovici a anunțat oficial ca iși va continua studiile la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universitații din București. „Ne vedem in campus!”. David Popovici, dublu campion mondial in probele de 100 și 200 m, a postat, marți, un mesaj in care a anunțat oficial ce facultate…

- David Popovici a obtinut media 8.65 la examenul de Bacalaureat si se pregateste pentru o noua etapa in viata sa. Tanarul talentat la inot a decis sa urmeze cursurile de la Facultatea de Psihologie a Universitatii din Bucuresti. Motivand alegerea sa, Popovici a subliniat influenta mamei sale, care a…