David Popovici &co , show de 4 zile la Otopeni!

- Romania a cucerit medalia de argint in proba de ștafeta combinata 4×100 m liber, la Campionatul Mondial de inot pentru juniori de la Lima. Vicecampioana europeana de juniori, in aceasta vara, chiar la Otopeni, ștafeta combinata a Romaniei a ocupat locul al doilea in finala gazduita de bazinul olimpic…

- ​David Popovici a obținut joi medalia de aur in proba de 200 m liber din cadrul Campionatelor Mondiale de Natatie pentru juniori de la Lima, Peru. a incheiat cursa cu timpul de 1:46.18 min. și a caștigat fara emoții medalia de AUR cu un nou record al competiției. Inotatorul roman a terminat pe primul…

- Sportivul roman Vlad Stancu, la 400 m liber, si stafeta masculina de 4x100 m liber s-au calificat, marti, in finalele Campionatelor Mondiale de inot pentru juniori de la Lima (Peru). Vlad Stancu s-a calificat in finala probei de 400 m liber cu al treilea timp din serii, 3 min 51 sec 43/100, finala fiind…

- Videna Aquatic Center din Lima gazduiește, intre 30 august și 4 septembrie, a opta ediție a Campionatului Mondial de natație pentru juniori. Complexul din capitala statului Peru va primi aproximativ 700 de sportivi din 100 de țari, iar noua dintre ei sunt din Romania. Cel mai important numele de pe…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, anunța, vineri, intr-o postare pe Facebook, ca David Popovici, dublu campion european la natație, a revenit in țara și precizeaza ca i-a promis sportivului ca se va ocupa personal de reabilitarea bazinului „Lia Manoliu”. „A revenit in țara dublul nostru campion european…

- Anuntul ministrului Sportului, Eduard Novak, a fost facut vineri, intr-o postare pe Facebook, in care a precizat ca l-a asteptat pe David Popovici, revenit de la Campionatul European de natatie.Eduar Novak a precizat ca "a revenit in țara dublul nostru campion european și recordmen mondial", pe care…

- Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern a anunțat, printr-un comunicat, ca nu va organiza nici un eveniment la sosirea lui David Popovici 17 ani, de la Campionatul European de natație de la Roma, unde sportivul roman a cucerit doua medalii de aur, la 100 m liber (cu record mondial de seniori)…

- Dupa o vara de vis, in care a cucerit deja sapte medalii, dintre care sase de aur, la Mondialele de la Budapesta si la Europenele de juniori de la Otopeni, David Popovici revine in bazin, cu ocazia Campionatelor Europene de seniori de la Roma (11-21 august).