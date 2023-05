Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Adrian Mutu, a declarat, sambata seara, in conferinta de presa de dupa victoria cu 5-1 din derby-ul cu FCSB, ca este bucuros de faptul ca a castigat 3 din cele 4 partide jucate in actualul sezon cu formatia ros-albastra, scrie Agerpres."Victoria e victorie,…

- In timp ce fenomenele meteo extreme provoaca pagube culturilor agricole din cele doua Americi si Africa de Nord, campiile Europei se bucura de o vreme favorabila, iar recoltele mari de grau din regiune tin sub control preturile mondiale la alimente, transmite Bloomberg, conform Agerpres.Atat in nordul,…

- Guvernul a alocat deja 30 de milioane de euro pentru a face fața impactului imediat al situației de urgența. Autoritațile din Peninsula estimeaza ca pagubele vor ajunge la cateva miliarde de euro. Dupa ce a plecat in graba de la summitul G7, Giorgia Meloni a ajuns cu mașina in epicentrul dezastrului.…

- Gheorghe Hagi a implinit, in urma cu doar trei luni, varsta de 58 de ani. Acesta este un fost fotbalist roman, considerat unul dintre cei mai buni mijlocași ofensivi in Europa anilor 1980 și 1990 și cel mai mare fotbalist roman din toate timpurile. Care sunt cele mai haioase momente cu fostul sportiv.

- Umorul lui Charlie Chaplin, jazz-ul lui Django Reinhardt, dar si eroismul Alfredei Markowska, care a salvat copii de la Holocaust: la Marsilia, o expozitie de o amploare fara precedent in Franta prezinta contributiile romilor, sinti si tiganilor la istoria politica si artistica

- David Popovici a facut un gest impresionant. Sportivul roman a devenit ambasador al unei campanii care iși propune sa ajute cat mai mulți copii care sufera de cancer și și-a donat medalia de aur pe care a caștigat-o, cu multa truda, in proba de 200 de metri liber de la Campionatele Mondiale de la Budapesta…

- David Popovici a obținut in weekend biletul pentru a doua sa participare olimpica intr-un scenariu deloc asemanator cu cel de la prima sa apariție pe scena marii intreceri polisportive David Popovici a devenit, sambata, primul sportiv roman calificat la Paris 2024, dupa ce a coborat sub baremul olimpic…

- Campionul european si mondial David Popovici a cucerit titlurile nationale in probe de 50 m liber si 100 m spate, miercuri, in prima zi a Campionatelor Nationale de inot in bazin de 50 de metri, la Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni, scrie digi24.ro.