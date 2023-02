Stiri pe aceeasi tema

- DJ-ul David Guetta a declarat ca "viitorul muzicii sta in inteligenta artificiala" (AI), dupa ce a utilizat el insusi aceasta tehnologie pentru a adauga o voce in stilul celei a rapperului Eminem intr-un cantec pe care l-a compus recent, informeaza luni BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Prima conferinta internationala privind utilizarea responsabila a inteligentei artificiale (AI) in domeniul militar, care vizeaza in special mentinerea rolului uman in procesul de luare a deciziilor cu privire la chestiuni de "viata sau moarte", va avea loc in Tarile de Jos.

- Acțiunile Google au scazut miercuri cu 7,44%, evaporand aproape 100 de miliarde de dolari din capitalizarea companiei, dupa ce Bard – chatbotul de inteligența artificiala lansat de Google – a dat un raspuns greșit, scrie Reuters.Google a postat pe Twitter cum poate fi folosit sistemul sau. Clipul arata…

- Cumva, punctisorul ne readuce la realitate: adica cu capul in nori, acolo unde le sade bine celor care pornesc pe drumul cunoasterii. Ne provoaca, asadar, sa cautam sensul si nu informatia, culoarea si nu doar forma lumii. Sa intelegem in profunzime, nu sa stapanim, mongolic, departarile. Cum spunea…

- Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca, a anunțat implementarea unui nou proiect din fonduri europene care consta in achiziționarea unor echipamente de siguranța, inclusiv camere de supraveghere cu detecție faciala.

- Ar putea ajunge algoritmii de inteligența artificiala (IA) sa negocieze sfarșitul unui razboi? Iata ce spune analistul Mark Galeotti despre momentul de cotitura pe care il reprezinta sistemul ChatGPT in domeniul alunecos al IA.

- Modul in care se dezvolta astazi inteligența artificiala (IA) este decis in prezent de un grup mic de experți in tehnologie. Pe masura ce aceasta tehnologie ne transforma viața, ar trebui sa fie in interesul nostru sa fim informați și implicați. De ce ar trebui sa ne pese de dezvoltarea inteligenței…

- Cel mai bogat om din lume i-a declarat razboi grupului Apple, scrie Business Insider. Musk a acuzat cea mai mare companie de tehnologie din lume ca practica cenzura și monopolul, specificand ca Apple „a incetat in mare parte” sa iși faca publicitate pe Twitter.