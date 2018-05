Stiri pe aceeasi tema

- David Goodall, un cercetator australian in varsta de 104 ani care a decis ca vrea sa fie eutanasiat, și-a luat adio de la familia lui și a plecat spre Elveția, unde urmeaza sa-și traiasca ultimele zile din viața.

- Cel mai batran om de știința din Australia, in varsta de 104 ani, va merge in Elveția la inceputul lunii mai, pentru a apela la sinuciderea asistata. Este vorba despre David Goodall, un om de știința australian, care nu sufera de nicio boala in faza terminala, insa doreste sa apeleze la eutanasie…

- Institutul Cultural Roman de la Viena si FIVE PLUS Art Gallery din Viena prezinta la sediile lor, pana pe 27 aprilie, expozitia „Delir controlat“ semnata de Tudor Banus. Vor fi expuse lucrari din diferite perioade de lucru ale artistului, publicații a caror ilustrație a fost realizata de acesta si albume…

- Momentul in care Faydee a recunoscut ca ar fi de acord, daca i s-ar propune, sa reprezinte Romania la Eurovision s-a intamplat la Virgin Tonic cu Bogdan, Shurubel și Ionuț. Intrebarea a venit din partea unui ascultator in secțiunea de comentarii a LIVE-ului de pe Facebook, in timp ce artistul Australian…

- Ideea incarcarii memoriei intr-un calculator a fost teoretizata de multi ani, insa in mare parte a ramas doar o idee SF. Acum, o companie din San Fracisco incearca sa creeze un dispozitiv de conservare a creierului uman pentru ca amintirile...

- Eveniment liric exceptional, care il are ca protagonist pe baritonul oradean Florin Estefan, actualul director al Operei Nationale din Cluj-Napoca. Recitalul cameral „Sogno…” va avea loc maine, 21 februarie, fiind gazduit de Ateneul Roman. Serata muzicala aflata sub semnul unui…

- Actorul Geoffrey Rush a obtinut un ordin de restrictie temporar impotriva tabloidului australian The Daily Telegraph, in procesul intentat in luna decembrie a anului 2017 pentru defaimare, scrie NEWS.RO.Citeste si: Inspectia Judiciara, decizie de ULTIMA ORA in cazul procurorului Mihaiela Iorga…