- UPDATE Primarul din Liov a confirmat ca exploziile auzite vineri dimineața au avut loc in apropierea aeroportului internațional, insa aeroportul nu a fost lovit de rachetele rusești, transmite The Guardian. știrea inițiala Mai multe explozii s-au auzit vineri dimineața in orașul Liov din vestul Ucrainei,…

- Aproape 50 de școli au fost distruse in bombardamente in Harkiv, al doilea oras ca marime al Ucrainei, unde se dau lupte grele inca de la inceperea invaziei Rusiei, conform primarului, citat de The Guardian . Primarul Ihor Terekhov spune ca orașul se afla sub atacuri continue ale armatei ruse, iar…

- O fotografie care surprindea duminica aglomeratia disperata de refugiați ucraineni in gara din Harkov s-a viralizat. Imaginea cu oamenii care fug din calea razboiului declansat de Rusia a fost redistribuita de ambasadorul Ucrainei in Estonia

- Lumea intreaga a ramas impresionata de scenele de razboi din Ucraina. The Sun a publicat imagini ingrozitoare cu civili raniti, dupa ce Rusia a bombardat un bloc de locuinte, fiind ucis un baiat, in Harkov.

- Jurnaliștii CNN au publicat imagini in care apar mai mulți ucrainieni care se roaga in genunchi in centrul orașului Harkov. Momentul s-a petrecut dupa ce s-a declarat stare de razboi in intreaga țara, odata cu seria de atacuri armate venite din partea Rusiei.

- Convoaie de vehicule militare, printre care și tancuri, au fost observate marți, la primele ore, la periferia orașului Donețk, de un martor citat de Reuters , la doar cateva ore dupa ce Rusia a recunoscut cele doua regiuni separatiste din Ucraina. Un reporter Reuters a observat cinci tancuri incolonate…

- Potrivit The Guardian, care citeaza Ministerul de la Externe din Ucraina, bombardamentele ar fi vizat un convoi umanitar al ONU. Convoiul se intorcea de pe teritoriul controlat de separatisti. Potrivit ministrului de Externe ucrainean, atacul a reprezentat o „incalcare grava” a acordurilor internationale.…

- Cu toate ca fost un an dificil din cauza situației pandemice și Festivalul de datini și obiceiuri stramoșești din orașul Comanești, județul Bacau, nu s-a putut organiza oficial, numeroase „cete de urși”, printre care și renumita Leorda Comanești, au luat inițiativa sa defileze prin centrului orașului,…