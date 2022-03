Stiri pe aceeasi tema

- Erminia Dossi, o femeie din Italia, in varsta de 85 de ani, a murit pe mormantul sotului ei chiar in ziua Sfantului Valentin. Tragedia a impresionat toata suflarea orasului Bergamo, iar povestea emotionanta a femeii este cunoscuta acum de toata lumea. Cazul a fost relatat pe larg in publicatia La Repubblica.…

- Inițiativa „adopta o factura” va incepe in urmatoarele cateva zile și vine pentru a ameliora impactul social al unei majorari de peste 50% a facturilor la gaz și electricitate intr-un oraș care are 27,6% din populație cu varsta de peste 65 de ani, relateaza The Guardian. Locuitorii din Florența sunt…

- Libmeldy, o terapie genetica care costa 2,8 milioane de lire sterline per tratament, va fi oferita bebelușilor și copiilor mici cu leucodistrofie metacromatica (MLD). Afecțiunea provoaca leziuni severe sistemului nervos și organelor și are o speranța de viața intre cinci și opt ani. MLD se dezvolta…

- O casatorie aranjata de parinti s-a transformat intr-un cosmar pentru ambii tineri. Legatura dintre cei doi s-a sfarsit in fata judecatorilor, barbatul cerand emiterea unei ordonante presedintiale care sa-i permita sa-si vada copilul. Parintii lui Valeriu T. i-au facut cunostinta acestuia in 2015 cu…

- ​Asociația industriei auto europene a publicat cel mai nou raport care arata ca vârsta medie a parcului auto din România este 17 ani, dublu fața de Austria și cu cinci ani peste media UE. În articol puteți afla câte mașini sunt în UE și în cele mai mari piețe și cum…

- Este alerta in Italia, dupa ce un detinut de nationalitate romana, in varsta de 23 de ani, a evadat in noaptea de luni spre marti, 11 ianuarie, la Avellino, in Campania. Acesta este insotit de un alt detinut, de origine marocana, in varsta de 42 de ani. Un al treilea, albanez, a fost prins de gardieni…

- Victima a școlii online: O profesoara in varsta de 56 de ani a distribuit pe WhatsApp, in grupul de elevi, imagini cu ea in ipostaze indecente Victima a școlii online: O profesoara in varsta de 56 de ani a distribuit pe WhatsApp, in grupul de elevi, imagini cu ea in ipostaze indecente O profesoara din…

- Vești bune pentru cetațenii Republicii Moldova. Începând cu 1 ianuarie 2022, Guvernul României a aprobat majorarea alocatiilor pentru copii. Potrivit proiectului de OUG, începând cu luna ianuarie 2022 alocația de stat se stabilește în cuantum de: …