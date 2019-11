Stiri pe aceeasi tema

- Belgia, Olanda si Austria au cei mai fericiti oameni din Uniunea Europeana, la polul opus fiind Letonia, Bulgaria, Croatia, Lituania, Grecia si Romania, arata datele un sondaj Eurostat, citat de Agerpres. Spania este țara cu cei mai mulți oameni care sunt fericiți tot timpul.

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna septembrie 2019, comparativ cu aceeasi perioada din 2018, o scadere de 0,7% in Uniunea Europeana (UE) si un declin de 1,2% in zona euro. Cu toate acestea, in randul statelor membre, pe primul loc in ceea ce priveste…

- “Datele publice demonstreaza fara dubii ca fiscalitatea din Romania, in perioada Dragnea-Dancila, a fost in starea cea mai proasta din Europa și cea mai instabila din lumea civilizata. Toate modificarile fiscale ce au fost aduse s-au efectuat intr-o maniera decuplata de la realitațile și nevoile…

- Anul trecut, peste un sfert din populatie era supusa riscului de saracie si excluziune sociala in sapte state membre din Uniunea Europeana: Bulgaria (32,8%), Romania (32,5%), Grecia (31,8%), Letonia (28,4%),...

- In iulie, lucrarile de constructii au crescut in ritm anual cu 1,7% in UE si cu 1,1% in zona euro. Cel mai important avans anual al lucrarilor de constructii s-a inregistrat in Romania (39,5%) Ungaria (32,9%) si Bulgaria (4,3%), singurele scaderi fiind in Slovacia (minus 7,7%) si Franta (minus…

- Cum se compara prețurile la paine și cereale in intreaga UE? Cele mai mari prețuri de paine și cereale in: Danemarca, Austria, Luxemburg, Finlanda. Cel mai scazut in: Romania, Bulgaria, Polonia. Modul in care variaza prețurile la paine și cereale in intreaga UE In 2018, prețul painii și cerealelor din…

- In agricultura, silvicultura si pescuit, in randul statelor din estul si sudul Uniunii Europene, 27 de regiuni diferite au raportat in 2016 un procent de angajati de cel putin trei ori mai ridicat decat media UE de 4,5%, inclusiv cinci din sase regiuni din Bulgaria, opt din 13 regiuni din Grecia, sase…

- Creștere economica bazata pe consum. Comerțul cu amanuntul in Romania, cel mai mare avans din UE Volumul comertului cu amanuntul in Romania a crescut cu 7,5% in iulie 2019, comparativ cu aceeasi luna a anului 2018, cel mai puternic ritm de crestere inregistrat in randul statelor membre ale Uniunii Europene,…