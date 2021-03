Stiri pe aceeasi tema

- Datoria guvernamentala a crescut cu 124 de miliarde de lei in ultimul an al guvernarii PNL, arata datele oficiale de la Ministerul Finanțelor Publice. Conform cifrelor, datoria de stat a ajuns la finele lui 2020 la 498,3 miliarde lei si la o pondere de 47,7% din PIB, fata de 35,3% din PIB cat reprezenta…

- Economia romaneasca s-a contractat cu 3,9% anul trecut, iar in ultimul trimestru din 2020 PIB-ul a scazut cu 1,5% fata de acelasi trimestru din 2019, potrivit datelor semnal publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). Conform INS, in trimestrul IV 2020, comparativ cu trimestrul anterior,…

- Ministerul Educației a primit un buget de 2,5% din Produsul Intern Brut in anul 2021, potrivit proiectului Legii Bugetului publicat joi seara de Ministerul Finanțelor. Anul trecut același minister primea 2,7% din PIB alocare inițiala, conform Edupedu. Ministrul Educației a afirmat, la inceputul anului,…

- Stangaciile in comunicarea WhatsApp si sentimentul negativ din ce in ce mai accentuat al utilizatorilor fata de Facebook, au propulsat Telegram pe primul loc al aplicatiilor, dupa numarul de instalari, relateaza News.ro. De pe locul 9 in decembrie, controversa de amploare privind procesarea datelor…

- Bloomberg a construit cea mai mare baza de date privid vaccinarea Covid-19, cu peste 119 milioane de doze administrate in intreaga lume. Oficialii științifici americani, precum Anthony Fauci, au sugerat ca va fi nevoie de o acoperire de 70% pana la 85% a populației pentru ca lucrurile sa revina la normal.…

- Cu 0,3% din aceasta suma, Romania ar fi putut scapa definitiv de problema grupurilor sanitare din școli. Comisia Europeana a trimis observatii asupra unor componente ale Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar realitatea este ca Romania nu a transmis un Plan ci doar niste bucati, a…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat joi, la Digi24, ca nu are pareri de rau cu privire la declarațiile dure la adresa lui Ludovic Orban, deoarece au fost ca „o analiza” și a vrut sa se asigure ca in PNL nu vor mai exista „derapaje democratice.” „Nu imi pare rau deloc de ce am spus. […]…

- Secția Speciala de investigare a magistraților, infiintata in timpul guvernarii PSD, ar urma sa fie desființata de viitorul guvern, a afirmat deputatul USR-PLUS Stelian Ion. “O desființam, este foarte clar lucrul asta, nici nu exista discuții și aici va spun un lucru, nici nu vor fi mari dezbateri,…