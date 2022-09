Stiri pe aceeasi tema

- Gazele s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in conditiile in care tarifele au fost mai mari cu 70,64% in luna august a acestui an fata de august 2021, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica.In topul marfurilor nealimentare care au consemnat cele mai mari cresteri…

- Erste Group, actionarul majoritar al BCR, a revizuit in sus estimarile privind cresterea economica din Romania, de la 5,1% la 6% in 2022, dar a redus asteptarile pentru 2023, de la 4% la 2,7%, potrivit unei analize semnata de Ciprian Dascalu, economist-sef BCR. ”Avand in vedere structura slaba a cresterii…

- Romania a produs, in primele cinci luni din 2022, o cantitate de titei de 1,224 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 80.500 tep (6,2%) mai mica fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Importurile…

- Aproape toate alimentele de baza, produsele și serviciile s-au scumpit in 2022. Creșteri mari la ulei, paine, gaze și combustibil Aproape toate alimentele de baza, dar și produsele și serviciile s-au scumpit in Romania, in ultimele luni. Cifrele publicate marți, 12 iulie, de Institutul Național de Statistica…

- Castigul salarial mediu brut a fost de 6.358 de lei in luna mai, cu 85 de lei mai mic decat in luna aprilie, iar castigul salarial mediu net a fost 3.928 de lei, in scadere cu 39 de lei, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica. In majoritatea activitatilor din sectorul economic,…

- Fenomenul saraciei energetice in Romania s-a acutizat in contextul pandemiei, dupa cum arata mai mulți indicatori utilizați pentru masurarea acestui fenomen. Astfel, trei din zece gospodarii (33,3%) au ajuns in saracie energetica dupa ce au cheltuit peste 10% din venituri doar pentru plata facturilor…

- In primele 5 luni din acest an, au fost aduși pe lume in Romania 64.599 de copii, cu aproape 13.000 mai puțini decat in aceeași perioada a anului trecut, arata datele publicate luni de Institutul Național de Statistica. Problema demografica devine cu atat mai serioasa cu cat anul trecut numarul nou-nascutilor…

- ”Cresterea economica inseamna ca locurile de munca se pastreaza, ca avem o economie functionala, ca exista in momentul de fata perspective bune in ceea ce priveste cresterea economica, in contextul in care, global, vorbim de recesiune”, a spus Ionut Stroe. El a precizat ca aceasta crestere economica…