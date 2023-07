Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul realizator tv american Tucker Carlson l-a vizitat pe influencerul Andrew Tate in arestul la domiciliu din Romania. Tate a publicat pe Twitter o fotografie care pare facuta in timpul unui interviu. Creatoarea de moda Dana Budeanu ii „taxeaza” insa pe cei doi pentru o gafa vestimentara.„N-au…

- Lacrimi, durere fara margini si indignare. Cei care au condus-o astazi pe ultimul drum pe Melis, copila de 14 ani ucisa cu sange rece in Gradina Botanica din Craiova au intregit tabloul din jurul chipului angelic cu destin frant inainte de vreme. Pe strazile Craiovei, in fata cortegiului funerar, oamenii…

- Adolescentul care a ucis o fata și a ranit grav un tanar, in Gradina Botanica din Craiova a sustinut ca agresiunea ar fi pornit de la tanarul care este internat in spital. Acesta din urma a iesit din coma, iar primele sale declaratii demonteaza spusele criminalului de 17 ani.

- Medicii craioveni au confirmat ca tanarul de 19 ani a fost deconectat de la aparatul de ventilație, iar in acest moment pacientul respira spontan. Surse... The post Tanarul injunghiat in Gradina Botanica din Craiova a reușit sa spuna cateva cuvinte. Acesta nu știe ca prietena lui a murit appeared first…

- Medicii craioveni au confirmat ca tanarul de 19 ani a fost deconectat de la aparatul de ventilație, iar in acest moment pacientul respira spontan. Surse medicale spun ca baiatul ar fi reușit sa spuna cateva cuvinte. Emi nu știe ca prietena lui, Melis, a murit.

- Adolescentul de 17 ani care a injunghiat mortal o fata de 14 ani și a ranit grav un tanar de 19, in Gradina Botanica din Craiova, a fost prins de poliție la circa un kilometru de locul unde au fost comise faptele. Momentul in care este prins și incațușat a fost surprins de o camera de supraveghere din…

- Cazul fetei ucisa in Gradina Botanica din Craiova - Prietenul copilei, injunghiat și el, a pierdut 4 litri de sange și a fost operatTanarul injunghiat la Gradina Botanica din Craiova este in operație de mai bine de 4 ore, iar starea lui este critica, fiind susținut cu ajutorul aparatelor de terapie…

- Tanarul injunghiat la Gradina Botanica din Craiova este in operație de mai bine de 4 ore, iar starea lui este critica, fiind susținut cu ajutorul aparatelor de terapie intensiva. El a pierdut peste 4 litri de sange, spun medicii.