- CHIȘINAU, 29 mai - Sputnik. Timp de 24 de ore, frontiera țarii noastre a fost traversata de 4 460 de oameni. Un numar mai mare a fost inregistrat pe sensul de intrare in Republica Moldova - 2 311 de traversari. La frontiera cu Romania au fost inregistrare 1 282 de treceri, iar la cea cu Ucraina…

- CHIȘINAU, 27 mai - Sputnik. In ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei au trecut 4 993 de persoane. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 3 095 de persoane, dintre care 1 726 de treceri la frontiera moldo-romana, 1 135 de treceri la frontiera cu Ucraina și 234…

- CHIȘINAU, 26 mai - Sputnik. In timp de 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei au fost constatate 4 451 de traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 2 832 de persoane, dintre care 2 227 de treceri la frontiera moldo-romana, 575 de treceri la frontiera cu Ucraina…

- CHIȘINAU, 22 mai - Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, timp de 24 de ore au traversat hotarele țarii noastre 3 751 de persoane, dintre care 1 872 au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. © Sputnik / Miroslav Rotari COVID-19: USMF a lansat o platforma de cercetare privind…

- CHIȘINAU, 21 mai -Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, timp de 24 de ore au traversat hotarele țarii noastre 3 979 de persoane, dintre care 1 672 au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. © Sputnik / Miroslav Rotari Poliția de Frontiera: Un cetațean a fost preluat de la…

- CHIȘINAU, 18 apr. – Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, in timp de 24 de ore, granițele țarii noastre au fost traversate de catre 1 069 de persoane, dintre care 896 de treceri au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. Cei mai mulți oameni au fost inregistrați la frontiera…

- CHIȘINAU, 16 apr - Sputnik. Potrivit unui comunicat de presa al Poliției de Frontiera, in timp de 24 de ore au intrat in țara 1418 persoane - 749 au revenit prin punctele de trecere de la hotarul cu Romania, 436 au traversat frontiera moldo-ucraineana, iar 233 de cetațeni au revenit in țara cu o…