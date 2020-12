Stiri pe aceeasi tema

- Italia intentioneaza sa infiinteze pavilioane sub forma de primula, o floare considerata un simbol al primaverii, pentru vaccinarea populatiei impotriva noului coronavirus, in cadrul unei campanii care va incepe luna viitoare, relateaza Reuters.

- Sfantul Andrei este sarbatorit in fiecare an pe data de 30 noiembrie, iar conform statisticilor din țara noastra, peste 800000 de persoane iși serbeaza onomastica. Avand in vedere numarul foarte mare de...

- In fiecare an, una dintre cele mai frumoase zile pentru fiecare persoana este propria zi de naștere (și ziua onomastica, daca este cazul). Inca din cele mai vechi timpuri, oamenii au celebrat zilele de naștere...

- O instalație artistica ce comemoreaza eroii Revoluției a fost instalata pe 8 noiembrie pe spațiul verde de langa Piața Revoluției. Este vorba de 1.166 de flori artificiale, luminate, una pentru fiecare viața pierduta in decembrie 1989. Proiectul ”Infografia Inocenței” a fost inițiat de asociația Funky…

- Momente ingrozitoare pentru o familie din Craiova, dupa ce fiica lor, Flori, a disparut de casa. Adolescenta in varsta de 14 ani este fara urma, iar parinții și apropiații ei cer disperați ajutorul cetațenilor și al Poliției.

- Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din Romania a pierdut definitiv procesul de stabilire a paternitații deschis de o „fata de oraș”, care l-a reclamat, in același dosar, și pe fostul iubit al Geninei Ilieș.

- Ziua Nationala a Produselor Agroalimentare Romanesti este marcata, incepand cu anul 2017, la data de 10 octombrie, fiind instituita prin legea 168/2017. Prin marcarea acestei zile se doreste incurajarea productiei agricole nationale pentru consumatorii romani, imbunatatirea statutului producatorului…

- Ziarul Unirea Ajutor incalzire locuința: 2020 e ultimul an in care se mai da pe regulile actuale. Reguli noi din 2021 Ajutor incalzire locuința: 2020 e ultimul an in care se mai da pe regulile actuale. Reguli noi din 2021 Ajutorul lunar pentru incalzirea locuinței poate fi solicitat anual pana la data…