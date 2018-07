Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat, luni seara, ca nu a facut niciodata vreo evaluare a ministrilor, ci a stadiului programului de guvernare, al carui coordonator a precizat ca a fost alaturi de Liviu Dragnea.

- Consilierul lui Liviu Dragnea, Paul Ionescu, chemat la DIICOT pentru audieri, a declarat la ieșirea din sediul Direcției ca a dat declarații de martor intr-un dosar ce ține de „viața privata”. Acesta a stabilit de asemenea ca dosarul in care a fost audiat nu este cel format in urma plangerii lui Ludovic…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a scapat de controlul judiciar, in urma deciziei magistratilor Tribunalului Dolj, in dosarul in care acesta este judecat pentru infractiuni de coruptie, respectiv doua infractiuni de luare de mita si una de trafic de influenta.

- Fostul ministru al Finantelor, in prezent consilier de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, este așteptat marți la Tribunalul Gorj, la un nou termen in procesul in care este judecat, alaturi de alți trei inculpați, pentru infracțiuni de corupție. Instanța va analiza masurile…

- Razboiul dintre Banca Nationala a Romaniei (BNR) si Guvern, in contextul discutiilor purtate cu liderul PSD Liviu Dragnea, a fost unul mai degraba mediatic, iar cele doua parti nu ”s-au luat niciodata de par”, a afirmat luni guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte de presa, transmite…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a precizat, luni, ca discutia de saptamana trecuta cu premierul Viorica Dancila, la care a luat parte si Liviu Dragnea, ministrul Finantelor Eugen Teodorovici, dar si consilierul guvernamental Darius Valcov a fost serioasa, pe teme serioase. "Am discutat cam…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a fost joi dupa-amiaza la biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, impreuna cu prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu. Intalnirea a inceput la ora 17:00 și s-a terminat la ora 20.15. La ședința a participat și premierul…

- La ora transmiterii acestei știri are loc o intalnire de gradul zero intre reprezentanții coaliției de guvernare și conducerea Bancii Naționale.Guvernatorul BNR Mugur Isarescu și prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu, au ajuns in biroul lui Liviu Dragnea, de la Camera Deputaților.…