Darius Vâlcov a fost achitat într-un dosar de luare de mită Darius Valcov a fost achitat intr-un dosar in care era judecat pentru instigare la dare si luare de mita. Decizia in cazul fostului ministru PSD al Finanțelor a fost luata de Curtea de Apel Craiova. In dosarul lui Darius Valcov au fost achitate alte trei persoane: Eduard Cincu, subinginer cadastru la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Olt, Mircea Dogaru, jurist la o firma de cadastru, si Elena Marinela Calota-Salcianu, administrator al SC Millenium Topographica SRL, potrivit Agerpres . Darius Valcov si celelalte persoane judecate in acest caz primisera decizii de achitare si… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

