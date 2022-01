Darius Trifu, promițătorul albaiulian din curtea FCSB-ului | 2021, pentru talentatul fotbalist din Cetatea Marii Uniri Darius Trifu, promițatorul albaiulian din curtea FCSB-ului | 2021, pentru talentatul fotbalist din Cetatea Marii Uniri Pentru albaiulianul Darius Trifu, talentatul jucator ce a plecat in vara anului 2017, la nici 13 ani, la FCSB, anul ce sta sa se incheie s-a dovedit unul al maturizarii. Puștiul din Cetatea Marii Uniri a semnat un contract de profesionist cu “roș-albaștrii”, cu o durata de 5 ani și o clauza considerabila, are impresar și evolueaza constant la doua echipe, fiind titular atat in eșalonul terț, la FCSB 2 (locul 7 in Seria a 4-a, cu 17 puncte), debutand pe a treia scena in partida… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

