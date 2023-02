Stiri pe aceeasi tema

- Este scandal in Guvernul Romaniei! Florian Lixandru il acuza pe ministrul Educației, Ligia Deca, ca i-a retras atribuțiile in baza unui delict de opinie. PSD urmeaza sa propuna in Coaliție ca termenul pentru adoptarea legilor educației sa nu fie grabit, fiind destul timp pentru dezbatere și adoptare…

- Florin Lixandru, secretar de stat numit de PSD in Ministerul Educației, o acuza pe ministra Ligia Deca, membra PNL, ca i-a retras atribuțiile pentru „delict de opinie” dupa ce a criticat anumite prevederi din proiectul legilor educației care va fi trimis in Parlament și a spus ca nu trebuiesc adoptate…

- Secretarul de stat in Ministerul Educației, Florian Lixandru (PSD), a criticat proiectele pentru Legile Educației, iar ministrul Educației, Ligia Deca (PNL), a decis sa ii retraga delegarea de atribuții. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministerul Educației da mana libera liceelor din țara sa organizeze examen de admitere pentru absolvenții de gimnaziu. Separat de Evaluarea Nationala. Acest lucru este prevazut in proiectul Legii Educației, document consultat de jurnaliștii TVR.

- Politic Senator PSD Danuț Cristescu: Spunem NU vanzarii celor 3 milioane hectare de paduri ale statului roman! / Declarație politica ianuarie 12, 2023 12:12 Apreciez decizia conducerii PSD de a nu admite sub nicio forma privatizarea și vanzarea padurilor din fondul forestier proprietate publica a…

- Referitor la Legile Educației, surse din coaliție spun ca experții din partide vor lucra cu Ministerul Educației pana la 1 februarie, proiectele vor trece prin Guvern pana la 15 februarie, urmand ca Parlamentul sa le aprobe pana pe 15 martie.Doar 4 luni au mai ramas pana cand, la Palatul Victoria va…

- Politic Declarație politica / Senator PSD Danuț Cristescu: Senatul a votat proiectul Cazierul Rutier Online decembrie 14, 2022 10:26 In ședința de plen a Senatului de ieri, a fost votat, cu 110 voturi pentru din 111 prezenți, proiectul Cazierul Rutier Online. Este un proiect pe care l-am inițiat…

- Politic Declarație politica / Danuț Cristescu, senator PSD: “Europa a fost alaturi de Romania și impotriva Austriei!” decembrie 9, 2022 09:46 Astazi (n.r. – joi, 8 decembrie) Europa a fost alaturi de Romania și impotriva Austriei! Astazi Romania a fost țara cu adevarat Europeana, nu Austria!…