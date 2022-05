Stiri pe aceeasi tema

- Cu puțin timp in urma s-a incheiat spectacolul „Dansand cu viitorul” pus in sceana Teatrului Municipal Bacovia de catre elevii din clasa a XII-a a Colegiului Național de Arta „George Apostu” din Bacau, spectacol care a reprezentat lucrarile de atestat ale acestor absolvenți. Pe langa cei care au susținut…

- Știința Bacau s-a impus miercuri, cu 3-1 (19, -18, 19, 23) acasa, in fața Daciei Mioveni și are opt puncte avans (și un meci in plus) fața de contracandidatele sale la retrogradare Știința Bacau obține victorii pe linie in play-out-ul Diviziei A1 la volei feminin, care a reunit echipele clasate pe locurile…

- Dupa zeci de misiuni de asanare, echipa pirotehnica din cadrul ISUJ Bacau a avut zilele acestea o prima misiune de distrugere a muniției ramasa neexplodata, din acest an. Activitatea s-a desfașurat in poligonul amenajat din comuna Saucești. Cu sprijinul structurilor operative din cadrul Inspectoratului…

- Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacau a reușit sa obțina inca un proiect ERASMUS +, de data aceasta de parteneriat interșcolar, care se va derula pana in 2023, avand ca parteneri școli din Italia, Turcia, Bulgaria, Spania și Germania. Este vorba de proiectul KA220 „Green Youth in Action”,…

- In cadrul ediției din acest an a Lunii Padurii, APM Bacau impreuna cu Asociația Brothers of Rock și Ocolul Silvic Fantanele au organizat in data de 08 aprilie 2022 o activitate de plantare puieți de stejar in arealul Sitului Natura 2000 ROSPA 0138 Piatra Șoimului-Scorțeni-Garleni. Cei 70 de voluntari…

- In ultimele 24 de ore, echipajele pompierilor militari au acționat pentru limitarea pagubelor și efectelor produse de 11 incendii de vegetație, iar numarul acestora este in dinamica. De asemenea, salvatorii bacauani au intervenit in 13 misiuni pentru acordarea ajutorului medical de urgența, 1 misiune…