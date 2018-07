Judecatorul Cristi Danilet a anuntat joi ca a sesizat CSM si Inspectia Judiciara pentru a se efectua verificari in legatura cu afirmatia lui Liviu Dragnea ca un ofiter din serviciile secrete i-ar fi relatat despre "rezolvarea" unor judecatori din completul care l-a condamnat in dosarul angajarilor fictive. "Azi am sesizat CSM si Inspectia Judiciara cu privire la cele semnalate de Liviu Dragnea in legatura cu influentarea unui judecator suprem", a scris Danilet, intr-un mesaj pe Facebook. Danilet solicita CSM si Inspectiei Judiciare demararea procedurilor de verificare cu privire la declaratiile…