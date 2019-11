Daniela Șerban: Unele firme fac bani "din cerc" folosind creativitatea. Anumite business-uri sunt nevoite să importe deșeuri Cercurile sunt peste tot în jurul nostru. Te trezești dimineața, bei apa, iar gura paharului este rotunda. Te uiți în oglinda - irisul e rotund. Mașinile, bicicletele, trotinetele pe strada au roți și lista poate continua. Cercurile sunt peste tot. De ceva vreme a aparut în spațiul public ideea de economie circulara, dar nu se prea știe despre ea. În România înca nu avem o industrie în adevaratul sens al cuvântului. Chiar sunt anumite firme care nu știu ca ceea ce fac se numește economie circulara. Nu o spunem noi, ci Daniela Șerban, partener al… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR), cu sustinerea Bursei de Valori Bucuresti (BVB), va publica, incepand din ianuarie 2020, indicatorul VEKTOR pentru companiile listate din Piata Reglementata, potrivit unui comunicat al

- Cei mai buni profesionisti din Relatia cu Investitorii vor fi premiati in data de 25 noiembrie in cadrul unei Gale organizate de Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa (ARIR) in colaborare cu Institutional Investor. "Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania…

- ​FTSE Russel a promovat Bursa de Valori București (BVB) de la statutul de piața de frontiera, la cel de piața emergenta secundara. Daniela Șerban, președintele Asociației pentru Relații cu Investitorii la Bursa din România (ARIR) a explicat, pentru HotNews.ro, ce înseamna promovarea la statutul…

- Promovarea Romaniei la statutul de Piata Emergenta de catre Agentia FTSE Russell ar putea duce la cresterea pretului actiunilor si a valorilor de tranzactionare, a declarat vineri, Daniela Serban, presedintele Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR). "Judecand dupa exemplele…

- Promovarea Romaniei la statutul de Piata Emergenta de catre Agentia FTSE Russell ar putea duce la cresterea pretului actiunilor si a valorilor de tranzactionare, a declarat vineri, pentru AGERPRES, Daniela Serban, presedintele Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR). "Judecand…

- Promovarea Romaniei la statutul de Piata Emergenta de catre Agentia FTSE Russell ar putea duce la cresterea pretului actiunilor si a valorilor de tranzactionare, a declarat vineri, pentru AGERPRES, Daniela Serban, presedintele Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR).…

- Mașina care a stabilit un nou record de viteza: a depașit 490 km pe ora O masina Bugatti Chiron modificata, condusa de soferul de teste Andy Wallace, a stabilit un record de viteza, atingand 490,48 km/h pe o distanta de 8,8 kilometri, scrie CNN. Automobilul este prima maşină sport care a depăşit…

- Mașina care a stabilit un nou record de viteza: peste 490 km/h O masina Bugatti Chiron modificata, condusa de soferul de teste Andy Wallace, a stabilit un record de viteza, atingand 490,48 km/h pe o distanta de 8,8 kilometri, scrie CNN. Automobilul este prima maşină sport care a depăşit…