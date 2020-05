Daniela Șerban: De ce revenirea are formă de litere? Asta o confirma și zecile de miliarde de euro pe care preferam sa-i ținem in depozite pe termen scurt. Odata cu pandemia ne-a uimit ca prețul petrolului care a fost și negativ, scaderi și de 30% pe burse in doar cateva saptamani, cu un minim in 23 martie. Mai nou titlurile de știri ne prezinta literele revenirii, ba ca este V, W sau chiar U. Forma lor provine din grafice și trendurile pe care acestea le prezinta. Analiza graficelor mai este cunoscuta ca analiza tehnica, care impreuna cu analiza fundamentala, cea a datelor despre economie și finanțele companiilor, ajuta milioane de oameni in intreaga… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

