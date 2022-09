Daniela Şerban (ARIR): ”Piaţa de capital trebuie să fie «aer» pentru economia României” Daniela Șerban, președintele Asociației Romane pentru Relația cu Investitorii – ARIR, a subliniat, in cadrul conferinței DC Media cu tema „Cum poate deveni piața de capital din Romania motorul economiei”, importanta dezvoltarii pietei de capital din Romania. “Provocarea este cum sa facem ca piata de capital sa fie ‚aer’ pentru economia Romaniei. De ce aer? Pentru ca ne dorim o piata de capital atractiva, eficienta si relevanta. Doar cu cele trei elemente puse la un loc, piata de capital isi va servi scopul. Daca in urma cu 20-30 de ani o piata de capital depindea strict de economia in care ea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

