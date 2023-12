Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Grozav (24 de ani), inter la Rapid București, a anunțat zilele trecute ca a ramas insarcinata. Handbalista de naționala a dezvaluit ulterior și cum l-a cunoscut pe soțul ei, fotbalistul Gicu Grozav. Pe 1 noiembrie, Rapid București a anunțat ca nu se va putea baza pe serviciile Sorinei Grozav…

- Britney Spears a dezvaluit ca a facut un avort in timpul relației cu Justin Timberlake, starul pop alaturi de care a trait o frumoasa poveste de dragoste intre anii 1998 și 2002. Cantareața in varsta de 41 de ani a dat aceste detalii in viitorul ei memoriu, The Woman in Me, care va fi lansat pe 24 octombrie.

- Betty Stoian este una dintre cele mai deschise și transparente vedete din showbiz. Artista a vorbit, in exclusivitate pentru Playtech Știri, despre viața de familie și despre rolul de mama. Fara rețineri, fiica lui Florin Salam a facut un anunț important privind al doilea copil. Betty Stoian, alt om…

- Corina Caciuc și Laurențiu Reghecampf traiesc cea mai frumoasa perioada din viața lor, dupa ce au anunțat subtil ca urmeaza sa devina din nou parinți. Iubita antrenorului este insarcinata in doua luni, iar in urma cu cateva zile a fost surprinsa in timp ce ieșea de la clinica.