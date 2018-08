Stiri pe aceeasi tema

- ACUZE GRAVE… Buzatu in noua sa calitate de voce a partidului la nivel national se contreaza cu fostul ministru al invatamanutului, Ecaterina Andronescu, o figura emblematica in PSD. Aceasta ii cere liderului PSD, Liviu Dragnea, sa faca un pas in spate si sa se retraga din fruntea partidului, “pentru…

- Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a cerut, marti, intr-o scrisoare deschisa adresata membrilor PSD, ca liderul social-democrat Liviu Dragnea sa se retraga din fruntea partidului, altfel PSD va pierde guvernarea. "Pentru binele Romaniei si pentru binele PSD-ului, presedintele partidului trebuie sa…

- Primarul PSD al orasului Pucioasa Constantin Ana explica pentru News.ro faptul ca a semnat in favoarea initiativei USR “Fara penali in functii publice” spunand ca a crezut ca face un serviciu PSD, nu un deserviciu, si ca a vrut sa aduca oamenii la aceeasi masa. In ceea ce priveste reactia liderilor…

- Dupa cum v-am informat in ultima perioada, neputința liderului liberal de a aduce partidul la guvernare a inflamat foarte mult spiritele in PNL. Ultima șansa irosita de Orban, și anume moțiunea de cenzura, a aruncat partidul in derizoriu. PNL a devenit, prin șeful sau, tinta favorita a ironiilor…

- Organizatia Femeilor Social-Democrate condamna "maniera incalificabila" prin care presedintele PNL incearca sa rastoarne Guvernul condus de premierul Viorica Dancila."Incapabil sa propuna proiecte politice viabile pentru Romania sau sa coaguleze in jurul sau o majoritate parlamentara, liderul…

- Primarul comunei Jebel, Sabin Bociu, unul dintre cei mai vechi și influenți edili PSD din Timiș anunța ca se delimiteaza de liderul partidului Liviu Dragnea. Intr-o postare pe Facebook, Bociu, care este și vicepreședinte PSD Timiș, a afirmat ca Dragnea trebuie sa plece din fruntea partidului.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, luni seara, ca PSD se intarește și ca Liviu Dragnea a asigurat, deja, șapte transferuri in Parlament, dupa plecarile din PSD spre partidul lui Victor Ponta. Firea a declarat, la Romania TV, ca e posibiul ca numarul parlamentarilor care vin la…

- Criticile din ultimele zile la adresa PSD din exterior și din interior precum și racolarile de parlamentari ai PSD l-au facut pe Liviu Dragnea sa explodeze:Victor Ponta surprinde: Anunța ca e dispus SA REVINA in PSD, dar in anumite condiții ”E o atitudine de șobolan a doi foști premieri…