Daniel Tudorache, la DNA; audiat în dosarul achiziţiilor de tablete (surse) Fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache a fost chemat, vineri seara, la Directia Nationala Anticoruptie, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.



Potrivit surselor, el a fost citat pentru a da lamuriri in dosarul privind achizitia de tablete pentru copiii din Sectorul 1.



Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au facut, joi, 38 de perchezitii in Bucuresti si judetul Ilfov, in doua dosare in care sunt cercetate fapte de coruptie.



"In cursul zilei joi, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, au fost efectuate perchezitii…

Sursa articol: agerpres.ro

