Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Povestea fostului fotbalist de la Real Madrid care s-a retras din sport la doar 23 de ani și s-a casatorit cu o femeie foarte bogata. El este mai mic cu 18 ani decat ea at Info real.

- Continue reading Raducioiu a divorțat de soție și se iubește cu fosta nevasta a unui condamnat pentru corupție. In trecut, el a cucerit un fost model celebru direct in strada. GALERIE FOTO at Info real.

- Continue reading Duckadam cere verdictul in razboiul pe inima Stelei: „Sa se termine odata și sa poata juca și FCSB pe Ghencea. E pacat, se degradeaza stadionul ala!” VIDEO EXCLUSIV at Info real.

- Celebrul cantareț clujean Aurel Tamaș ține atat cu Universitatea Cluj, cat și cu CFR Cluj. Maestrul este cu siguranța un caz atipic. Indragostit de Ardeal și de Cluj-Napoca, cantarețul are inima imparțita intre CFR Cluj și marea ei rivala U Cluj, și-ar fi dorit sa mearga și la derby-ul Clujului de luni,…

- Sebastian Chitoșca (30 de ani), fostul fotbalist de la FCSB, a acceptat provocarea lui Edmond Hubert Zannidache (24 de ani). Cei doi vor sa se lupte in urmatoarea gala RXF. RXF, promoția de lupte a vedetelor, pregatește inca un șoc. Chitoșca și Zannidache, camarazi in timpul show-ului Survivor Romania,…

- Unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați medici din Campulung Moldovenesc, dr. Stelian Raileanu, a incetat din viața vineri dimineața, in spitalul in care a lucrat o viața. Avea mai multe probleme medicale, care in ultima perioada s-au agravat și a fost internat in spital, la Terapie ...

- Pe 24 februarie la Constanta are loc un miting dedicat comemorarii invaziei rusesti in Ucraina. Mai multi refugiati ucraineni s au adunat langa cladirea Consulatului General al Federatiei Ruse.La acest miting participa mai mult de 1000 de persoane.Una dintre femeile prezente la protest, pe numele ei…

- Programul de lucru de patru zile pe saptamana implementat timp de o jumatate de an in Marea Britanie s-a dovedit a fi un mare succes, motiv pentru care companiile nu vor renunța la el. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…