Daniel Onescu, fotbalist român în Italia, condamnat la 6 ani de închisoare pentru agresiune sexuală Daniel Onescu, fotbalist roman legitimat la echipa italiana Dolomiti Bellunesi, in Serie D, a fost condamnat luni la șase ani de inchisoare, pentru implicare in cazul de viol al unei studente de 20 de ani, in 2020, transmite GSP , care citeaza informații aparute in presa italiana. Potrivit rechizitoriului, Onescu, 29 de ani, si alti patru jucatori care evoluau in acea vreme la Virtus Verona, au invitat in noaptea de 18 spre 19 ianuarie 2020 o tanara intr-un apartament al unuia dintre aceștia. Aceștia au imbatat-o și au violat-o, potrivit jurnalului local L’Arena. Onescu este singurul care nu a… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

