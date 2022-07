Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil a povestit in ediția de astazi a emisiunii „Neatza cu Razvan și Dani” ca a avut o discuție mai aprinsa cu soția sa, Gabriela Prisacariu, din cauza unui serial. Prezentatorul a spus care a fost discuția dintre ei. Gabriela Prisacariu și Dani Oțil traiesc o frumoasa poveste de dragoste de cațiva…

- In ediția de astazi de la Neatza cu Razvan și Dani, Dani Oțil a facut un anunț de-a dreptul neașteptat care a luat prin surprindere pe toata lumea. Ce-i drept, prezntatorul TV a facut o serie de dezvaluiri surprinzatoare, unele dintre ele fiind chiar la adresa Ramonei Olaru. Iata despre ce este vorba,…

- Dani Oțil a recunoscut, in ediția de vineri a emisiunii „Neatza cu Razvan și Dani”, ca a primit avansuri nu doar din partea femeilor, ci și a altor barbați. Prezentatorul de la Antena 1 a spus cum a reacționat in momentul respectiv.Lili Sandu a fost prezenta in platoul matinalului de la Antena 1, vineri,…

- Dani Oțil a spus totul despre relația sa cu Anna Lesko. Ce a facut vedeta Antena 1 pentru artista. Prezentatorul matinalului Neatza cu Razvan și Dani a fost invitat recent in podcastul lui Gojira, unde a vorbit despre viața sa, dand detalii neștiute, cum ar fi pasiunea pentru artista Anna Lesko. Legatura…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au devenit parinți in urma cu aproximativ un an, iar de atunci viața lor s-a schimbat radical. Ei bine, printre numeroasele glume din program, prezentatorul TV nu ezita sa nu vorbeasca și despre acest aspect, inclusiv despre ceea ce inseamna rolul de tata. Iata ce mesaj…

- Telespectatorii de la Antena 1 se pot bucura de o serie de dezvaluiri in cadrul emisiunii de la Neatza cu Razvan și Dani. In ediția din aceasta dimineața, Dani Oțil a marturisit detalii intime din viața lui inainte de casnicie. Iata cum s-a schimbat viața prezentatorului TV!

- Dani Oțil este unul dintre cei mai carismatici prezentatori TV, care are mereu glumele la el și simțul umorului! Ei bine, pe langa ironiile pe care le face zi de zi, soțul Gabrielei Prisacariu vine și cu o serie de detalii intime din viața lui. Iata ce marturisire neașteptata a facut direct in cadrul…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Dani Oțil este mereu pus pe glume și pe șotii! Ei bine insa, din vorba in vorba, prezentatorul TV a facut și o serie de dezvaluiri din intimitate la care nimeni nu se aștepta. Iata ce a povestit in direct la Neatza cu Razvan și Dani, chiar in ediția de astazi,…