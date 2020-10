Impredictibilitatea cadrului legislativ reprezinta principala bariera impotriva creditarii, a motorului care finanteaza un produs intern brut si deci bunastarea individuala, a afirmat, joi, presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Florin Danescu. "De vreo opt ani, noi facem un studiu anual, un barometru al bancilor in care bancherii transmit constant in fiecare an ca principala bariera impotriva creditarii, a motorului care finanteaza un produs intern brut si, deci bunastarea individuala, principala bariera este data de impredictibilitatea cadrului legislativ. As adauga si…