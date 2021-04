Stiri pe aceeasi tema

- Bancile din Romania au primit 21.825 de solicitari pentru suspendarea obligatiilor de plata a ratelor, dobanzilor si comisioanelor de la clientii persoane fizice si juridice, in perioada 1 ianuarie-15 martie 2021, a anuntat marti Asociatia Romana a Bancilor (ARB). ”Bancile din Romania au primit…

- Parlamentul European a aprobat, cu o larga majoritate, raportul eurodeputatului Victor Negrescu privind construcția unei politici europene in materie de educație digitala. Legislativul european solicita in acest raport masuri concrete din partea statelor membre pentru a asigura accesul tuturor la educație…

- Singurul curs integral de educatie financiara destinat profesorilor care predau disciplina "Educatie sociala" elevilor de clasa a VIII-a a fost acreditat, informeaza un comunicat al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB) remis marti AGERPRES. Incepand cu anul de studiu 2020-2021, educatia…

- Efectele nu au fost vizibile imediat pentru toate companiile. Anul trecut, de exemplu, au existat probleme directe, determinate de închiderea temporara a unora dintre afaceri, ca parte a masurilor luate de guvern pentru gestionarea crizei sanitare. În 2021, situația este mai complexa.…

- Intermediere financiara fara o digitalizare a serviciilor bancare in clipa de fata aproape nu mai poate fi conceputa, ele fiind direct si intrinsec legate intre ele, a afirmat, miercuri, Sergiu Oprescu, presedintele Consiliului Director al Asociatiei Romane a Bancilor si presedintele executiv al Alpha…

- Clientii bancilor sunt invitati sa-si actualizeze datele personale in cadrul unitatilor bancare sau prin intermediul canalelor electronice puse la dispozitie de institutiile de credit in vederea respectarii legislatiei in domeniu, in situatia in care nu au realizat deja acest demers, sustin reprezentantii…

- La scurt timp dupa ce s-a aflat cine e noua iubita a matinalului Razvan Simion, Lidia Buble, fosta partenera a prezentatorului, a facut o serie de declarații inedite. Cantareața le-a marturisit fanilor ca ea sufera de o afecțiune mai puțin cunoscuta, numita limba geografica . Insa declarațiile artistei…

- Intr-un an, pandemia de COVID-19 a transformat rapid viata si ritmul oamenilor pe tot mapamondul. Socul generat de aceasta criza a fost resimtit in toate sectoarele de activitate, cu implicatii serioase asupra sistemului medical, cel educational si al comunitatilor defavorizate. Mai mult decat atat,…