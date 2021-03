Danemarca, Suedia și Norvegia anunță că mențin suspendarea vaccinărilor cu AstraZeneca Cele trei state nordice au anuntat vineri, 19 martie, ca au nevoie de timp suplimentar pentru a decide daca vor folosi vaccinul impotriva COVID-19 produs de AstraZeneca, chiar daca agentia de reglementare a Uniunii Europene a spus ca beneficiile depasesc riscurile , iar ca urmare mai multe tari au reluat utilizarea serului, informeaza Reuters. Autoritatile sanitare din cele trei tari scandinave au precizat ca o decizie asupra utilizarii vaccinului AstraZeneca va fi luata saptamana viitoare. „Avem nevoie de mai mult timp ca sa luam o decizie”, a declarat Soren Brostrom, directorul Autoritatii pentru… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

