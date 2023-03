Danemarca renunţă la o sărbătoare publică de primăvară şi va folosi economiile pentru a spori cheltuielile militare Parlamentul Danemarcei, cu 179 de locuri, a votat marti cu 95 de voturi pentru la 68 impotriva pentru a aproba propunerea guvernului de coalitie centrista de a anula Store Bededag, sau Marea Rugaciune, de anul viitor. Marea Rugaciune este o sarbatoare religioasa care cade in a patra vineri dupa Pasti. Guvernul nou format a declarat ca anularea sarbatorii legale ii va oferi venituri suplimentare de 3 miliarde de coroane daneze (aproximativ 430 de milioane de dolari). Cea mai mare parte din aceasta suma va fi apoi folosita pentru a creste cheltuielile de aparare ale tarii si pentru a le aduce in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

