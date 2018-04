Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura l-a acuzat ca a planificat s-o ucida pe Wall, in varsta de 30 de ani la momentul faptelor, fie sufocand-o, fie taind-o la gat. Ramasitele ei, dezmembrate, au fost gasite in mare pe 21 august, la 11 zile dupa ce l-a intervievat pe inventator la bordul submarinului sau. Madsen, in varsta de…

- Inventatorul danez Peter Madsen a fost condamnat la inchisoare pe viața in procesul in care era cercetat pentru uciderea jurnalistei Kim Wall, scrie BBC. Crima a avut loc pe submarinul construit de danez.

- nventatorul danez Peter Madsen a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viata, fara posibilitatea de a fi eliberat conditionat, dupa ce a fost gasit vinovat de uciderea jurnalistei suedeze Kim Wall la bordul submarinului sau, relateaza BBC News. Procuratura l-a acuzat ca a planificat s-o ucida pe Wall,…

- Parchetul danez a cerut luni pedeapsa cu inchisoarea pe viata impotriva lui Peter Madsen, judecat de uciderea ”cu bestialitate” in august 2017, la bordul submarinului sau, a jurnalistei suedeze Kim Wall, al carei corp dezmembrat si mutilat a fost gasit in mare, scrie AFP.Verdictul ar putea…

- Inventatorul danez acuzat de asasinarea jurnalistei suedeze Kim Wall pe submarinul lui artizanal, Peter Madsen, isi sustine nevinovatia, afirmand ca moartea jurnalistei „a fost cauzata de un accident”, a anuntat joi avocatul suspectului, Betina Hald Engmark.

- Inventatorul danez acuzat de asasinarea jurnalistei suedeze Kim Wall pe submarinul lui artizanal, Peter Madsen, va comparea joi in fata judecatorilor de la Tribunalul din Copenhaga Peste 30 de...