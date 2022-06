Danemarca: O navă de război a Rusiei a intrat pe teritoriul NATO de două ori Comandamentul de aparare al forțelor armate daneze a informat ca o nava de razboi ruseasca a intrat de doua ori pe teritoriul maritim al NATO, considerand acest incident o ”provocare inacceptabila”, potrivit ziare.com. Danemarca afirma ca o corveta rusa a intrat in apele sale teritoriale la primele ore ale zilei de vineri, langa insula Christiansoe […] The post Danemarca: O nava de razboi a Rusiei a intrat pe teritoriul NATO de doua ori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

