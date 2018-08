Dănciulescu cere prelungirea contractelor pentru Nistor și Mahlangu Directorul general de la club, Ionel Danciulescu, a anuntat ca au inceput negocierile cu Nistor și Mahlangu, avand in vedere ca in iarna vor intra in ultimele sase luni de contract, informeaza mediafax. "In acest moment sunt doi jucatori extrem de importanti care termina contractul in vara viitoare: Nistor si May (n.r Mahlangu). Sunt jucatori pe care i-as semna imediat pentru doi, trei ani. Din ce stiu eu, au existat contacte intre conducere si ei. Asteptam sa vedem ce facem. Pana in iarna trebuie sa stim clar daca semneaza sau nu. Nu vrem sa repetam greselile din trecut", a spus Ionel… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

