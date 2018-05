Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a enumerat, luni seara, printre prioritatile Guvernului pentru trimestrul al doilea al acestui an, Legea achizitiilor publice, Legea parteneriatului public-privat, infiintarea Casei de Comert a Romaniei, instituirea schemei de ajutor de stat privind acordarea de imprumuturi…

- Bilanțul aplicarii programului de guvernare pentru primul trimestru al anului 2018 va fi prezentat saptamana viitoare de premierul Dancila. Aceasta a anunțat ca tot pana la sfarsitul trimestrului II iși propun modificarea legii parteneriatului Public-Privat, dar și Legea achizitiilor publice, Legea…

- "Astazi aprobam ordonanta de urgenta care intareste rolul Comisiei Nationale de Prognoza, transformand-o in Comisia Nationala de Strategii si Prognoza, ca urmare a preluarii atributiilor in ceea ce priveste politicile publice, monitorizarea investitiilor majore in economie, precum si implementarea…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, marti, ca intalnirea de marti convocata de presedintele Klaus Iohannis pe tema Legii salarizarii ar fi avut scopul de „deturnare a atentiei publice” de la scandalul momentului, privind desecretizarea protocolului dintre SRI si Parchetul General.…

- Ministrul Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu, a anuntat ca Guvernul urmeaza sa modifice in aceasta luna legea achizitiilor publice prin Ordonanta de Urgenta, vicepresedintele PSD Robert Negoita propunand infiintarea unei structuri centralizate pentru organizarea licitatiilor.

- Viorica Dancila, la Congresul Extraordinar al PSD . Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca Guvernul vrea sa adopte modelul german in domeniul achizitiilor publice. “Astazi avem o noua viziune, o noua directie care trebuie introdusa in dezbaterea publica cu…

- Primarii municipiilor-resedinta de judet i-au cerut, vineri, premierului Viorica Dancila, in timpul unei intalniri la Palatul Victoria, simplificarea legii achizitiilor publice si debirocratizarea procedurilor pentru a atrage mai usor fondurile europene.