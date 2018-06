Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila - aflata in vizita oficiala in Portugalia - a avut, joi, o intrevedere cu Marcelo Rebelo de Sousa, presedintele Republicii Portugheze, context in care seful executivului a comunicat propunerea de elaborare a unei foi de parcurs, ca instrument de lucru operativ si mijloc…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, duminica seara, ca multe dintre proiectele Guvernului se blocheaza din cauza functionarilor din ministere, presedintele Camerei Deputatilor anuntand ca ii va cere premierului Dancila sa faca o analiza a tuturor celor care au blocat acte normative. „Noi avem…

- Liviu Dragnea ii raspunde presedintelui Iohannis dupa ce acesta a afirmat ca Viorica Dancila nu avea mandat sa mearga in Israel si sa discute despre ambasada Romaniei. Presedintele PSD afirma ca si Iohannis incalca legea pentru ca discuta fara mandat la Consiliul European chestiuni care intra exclusiv…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a adresat, joi, o scrisoare premierului Viorica Dancila, in care i-a transmis ca politicile economice ale Guvernului PSD-ALDE arata ca Executivul nu este pregatit pentru aderarea Romaniei la zona euro. "In cazul in care nu veti da semne clare ca intentionati…