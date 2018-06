Stiri pe aceeasi tema

- Opinia separata a unuia dintre cei 3 judecatori, dar și amanarile repetate in pronunțarea deciziei, arata ca exista un grad ridicat de incertitudine ca aceasta hotarare de condamnare se va menține și dupa recursul din apel. Se vede in toate aceste acțiuni o regie: atacul in presa,…

- O delegatie a Comisiei de la Venetia efectueaza, luni si marti, o vizita in Romania pentru a avea un schimb de opinii cu privire la cele trei proiecte de modificare a legii referitoare la organizarea judiciara, a legii privind Consiliul Superior al Magistraturii si a legii privind statutul judecatorilor…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, ieri, la intalnirea cu pensionarii social-democrati, ca nu isi va da demisia din functie atat timp cat are sprijinul presedintelui PSD, Liviu Dragnea, si al coalitiei de guvernare. „Am vazut ca au aparut evaluarile Institutului National de Statistica si am vazut…

- Forumul Judecatorilor din Romania ii scrie presedintelui Klaus Iohannis, solicitandu-i sa retrimita Parlamentului cele trei legi ale justitiei, dar si sa solicite opinia Comisiei de la Venetia.Forumul Judecatorilor din Romania spune, in scrisoarea adresata presedintelui, ca se impune ca cele…