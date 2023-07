Stiri pe aceeasi tema

- Cazul Danei Roba a șocat o lume intreaga, dar mai ales i-a uimit pe artiștii și pe vedetele din Romania. Printre aceștia se afla și Alina Marymar, care recent i-a transmis un mesaj emoționant make-up artistei. Iata ce mesaj a scris iubita lui Tzanca Uraganu pentru Dana Roba, pe pagina ei de Instagram!

- Andreea Balan și Victor Vlad Cornea sunt impreuna de puțin timp, insa artista pare mai fericita ca niciodata alaturi de tanarul jucator de tenis. Cantareața și-a asumat relația și a postat primele imagini cu iubitul ei.Andreea Balan, una dintre cele mai indragite cantarețe din Romania, pare sa fi gasit…

- Culița Sterp și-a facut bagajele și s-a indreptat spre o destinație de vacanța insorita, alaturi de familia lui. Cantarețul s-a aratat extrem de bucuros, pentru ca a primit unda verde din partea autoritaților de a trece granița țarii.

- Smiley și Gina Pistol și-au facut bagajele dupa nunta și au plecat in luna de miere. Artistul iși ține fanii la curent cu tot ceea ce face in aceste zile.Gina Pistol și Smiley s-au casatorit pe 27 mai, apoi și-au facut bagajele și au plecat in luna de miere, in Sudul Franței. In fiecare zi, cantarețul…

- Liderul Sindicatului Invatamant Preuniversitar “Muntenia” din Arges, Adrian Voica, a afirmat ca Memorandumul privind majorarile salariale acordate personalului din Educatie al guverunului este doar o promisiune si nu exista nicio garantie ca acesta va fi si respectat.Adrian Voica a fost intrebat…

- Scarlet Aura, una dintre cele mai bine cotate formații de heavy metal din Romania, a lansat noul single, intitulat „Cu pletele-n vant”. Aceasta piesa puternica transmite un mesaj de incredere și determinare, și este o demonstrație a puterii și versatilitații muzicii heavy metal. „Cu pletele-n vant”…

- Ce artiști urca pe scena Neversea 2023 Neversea 2023, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului in Romania, va avea loc intre 6 și 9 iulie. Ca in fiecare an, evenimentul se va desfașura la Constanța, pe plaja Neversea. Organizatorii lucreaza intens pentru ca ediția cu numarul cinci…