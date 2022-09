Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe condamna dur declarațiile facute de un fost șef al diplomației romane, Andrei Marga. Acesta a susținut intr-o conferința publica faptul ca 'Ucraina este in frontiere nefirești. Ea trebuie sa cedeze teritorii: Rusiei - Donbas și Crimeea, Romaniei - Bucovina' și Poloniei – Galiția.”…

- Andrei Marga revine dupa declarațiile care au deranjat Ucraina și o parte a opiniei publice. Marga nu se dezice de ce a spus, din contra, se apara și spune ca e vorba de adevarul istoric. Andrei Marga, fostul ministru al Educației și fost rector al Universitații ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a declarat,…

- Ambasada Ucrainei in Romania a reacționat, sambata seara, printr-un mesaj pe Facebook la declarațiile facute ale fostului ministru Andrei Marga, care a declarat vineri ca „Ucraina trebuie sa cedeze teritorii Rusiei, Romaniei, Ungariei și Poloniei”. „Regretam ca fostul ministru Andrei Marga al unui stat…

