Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Dragomir a laudat in stilul personal pe CFR Cluj și pe Dan Petrescu, insa cuvintele fostului președinte LPF au parut mai mult acuze. „Dan Petrescu nu le-a dat voie sa bea o bere dupa victoria cu Celtic. Nu au petrecut nicaieri, fiindca meciul cu Astra e capital, CFR poate ajunge pe locul 3.…

- CFR Cluj a caștigat meciul cu Sepsi, scor 1-0, dar antrenorul Dan Petrescu are multe motive de suparare. „Bursucul” e nemulțumit ca meciul cu FC Botoșani de duminica nu a putut fi amanat și trimite sageți catre conducerea campioanei. CFR Cluj joaca duminica, de la 17:30, la Botoșani, in etapa cu numarul…

- CFR Cluj va disputa, joi, de la ora 22.00, la Roma, cu Lazio, o partida capitala in grupele din Liga Europa.In cazul unui rezultat pozitiv, egal sau victorie, CFR Cluj și-ar asigura calificarea in primavara europeana.Dan Petrescu, 51 de ani, antrenorul formației CFR Cluj, s-a aratat optimist, inaintea…

- Antrenorul celor de la CFR, Dan Petrescu, a prefațat derby-ul cu Dinamo, meci ce are loc duminica, ora 19:00 in ”Ștefan cel Mare”. Tehnicianul ardelenilor s-a referit și la faptul ca exista restanțe salariale in Liga 1, inclusiv la echipa sa sau a roș-albilor.”Jucatorii mereu zic ca au de…

- Stelian Stancu (38 de ani), fost fundaș dreapta la Sportul Studențesc, a fost invitatul lui Costin Ștucan la GSP LIVE și a vorbit despre fostul sau antrenor, Dan Petrescu, acum la CFR Cluj. Acesta povestit cum și-a pedepsit Petrescu jucatorii dupa o escapada in cantonamentul de iarna. „Eram in…

- Gigi Becali l-a criticat din nou dur pe Cosmin Contra pentru ca l-a injurat pe atacantul George Puscas la meciul cu Norvegia, dar l-a atacat si pe antrenorul rivalei CFR Cluj, Dan Petrescu, pentru ca i-a luat apararea selectionerului.

- Patronul FCSB, Gigi Becali, s-a declarat bucros de faptul ca rivala CFR Cluj a pierdut, cu 0-2, meciul cu Celtic Glasgow din Liga Europa. Lui ii pare rau ca ardelenii i-au invins pe scotieni in Liga Campionilor si si-au asigurat calificarea in Liga Europa.

- Partida Celtic Glasgow – CFR Cluj, contand pentru etapa a doua a grupei E din Europa League, este oficiata de germanul Daniel Siebert, 35 de ani, arbitru FIFA din 2015. Din statistica celor 29 de meciuri internaționale reiese ca Siebert are un profil de ”gazdar”: a acordat 13 penaltyuri, noua pentru…